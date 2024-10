Die Kolpingsfamilie sendet Nikoläuse aus

Die Meitinger Kolpingsfamilie bietet auch in diesem Jahr wieder ihren Nikolaus-Service an. Wer möchte, dass ihn der Nikolaus besuchen kommt, kann sich bis zum 10. November bei Julia Wilhelm (Telefon 0156/78665415 per Whatsapp, E-Mail: j.wilhelm@kolping-meitingen.de) melden. Dann werden die Termine für den 5./6. Dezember vereinbart. Der Besuch ist kostenlos, die Kolpingsfamilie freut sich über Spenden. (AZ)