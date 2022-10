Die steigenden Kosten stürzen Tagesmütter im Kreis Augsburg in Nöte

Plus Weil der Bund die Betriebskostenpauschale nicht anhebt, wird die Kinderbetreuung angesichts schnell steigender Preise zum Minusgeschäft. Eine Tagesmutter aus Meitingen erzählt.

Mit Helena und Ben auf dem Schoß und Oskar im Gehtrainer hat es sich Heike Rabas auf dem Fußboden ihrer Wohnung im Meitinger Ortsteil Ostendorf gemütlich gemacht. Neugierig fischen die zwei Einjährigen mit ihren kleinen Händchen nach den kunterbunten Legosteinen. Hat ein Kind erst mühevoll ein Türmchen gebaut, kommt sogleich ein anderes Kind herbei und wirft ihn um. Was aussieht wie ganz normaler Familienalltag, ist ein Einblick in den Job von Heike Rabas. Doch der wird für sie zum finanziellen Risiko.