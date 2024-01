Meitingen

Die Zeit der Zugausfälle im Augsburger Land ist noch nicht vorbei

Die Baustelle am Bahnhof in Meitingen endet Mitte Januar. Doch es wird weitere Zugausfälle auf der Strecke geben.

Plus Am 19. Januar enden die Arbeiten am Bahnhof in Meitingen. Doch es wird noch bis Ende des Monats Zugausfälle auch in Richtung Augsburg geben.

Wenn Bahnfahrer Nebil Ekiz aus Nordendorf einen Wunsch zum neuen Jahr frei hätte, dann wären es verlässliche Zugverbindungen von und nach Augsburg, und das am besten alle 15 Minuten. Was er stattdessen bekommt: weitere Zugausfälle aufgrund der verlängerten Baustelle am Bahnhof in Meitingen bis zum 19. Januar. Und gleich anschließend geht es für alle Bahnfahrer aus und in Richtung Donauwörth mit weiteren Zugausfällen weiter, teilt der Verbindungsbetreiber Go-Ahead jetzt mit.

Die Baustelle am Bahnhof in Meitingen hat Bahnfahrer Ekiz schon viele Nerven gekostet. Seit dem Sommer dauern die Arbeiten des Streckenbetreibers DB Netz an, die notwendigen Warnsignale für die Arbeiter auf der Strecke konnte er im Sommer jeden Tag stundenlang hören. Betroffen sind im täglichen Verkehr vorwiegend die Züge von Go-Ahead, die auf dieser Strecke einen Großteil des Nahverkehrs übernommen haben. Nicht nur Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer sind genervt, auch Go-Ahead-Geschäftsführer Fabian Amini hatte vor wenigen Wochen schwere Vorwürfe gegen DB Netz erhoben. Die andauernde Baustelle mit ihren oftmals kurzfristig angekündigten Auswirkungen auf den Bahnverkehr mache auch ihnen das Leben schwer und einen planbaren Bahnverkehr schwierig.

