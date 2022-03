Dieb am Eierstand zur Selbstbedienung in Meitingen

An einem Verkaufsstand zur Selbstbedienung in Meitingen hat ein unbekannter Täter die Kasse aufgebrochen.

In Meitingen hat ein Dieb an einem Verkaufsstand zur Selbstbedienung das Geld aus der Kasse mitgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, passierte der Diebstahl im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagabend. In dem Stand in der Hauptstraße werden Eier zum Verkauf angeboten. Die Kunden werfen das Geld in eine Geldkassette, die in dem Stand angekettet ist.

Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Kasse auf und entwendete etwa 35 Euro Bargeld. (kar)

Lesen Sie dazu auch