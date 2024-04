Dieb klaut Geldbeutel aus Umkleidekabine in Meitingen

Während sich ein Fußballspieler aufwärmt, nutzt ein Dieb die Gelegenheit und klaut seinen Geldbeutel aus der Umkleidekabine. In der vergangenen Woche wurden ähnliche Fälle gemeldet.

Aus einer Umkleidekabine des Sportvereins in Meitingen ist ein Geldbeutel gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, nutzte der Dieb die Gelegenheit, als sich der Geschädigte für ein Fußballspiel am Montag zwischen 14.35 Und 14.50 Uhr aufwärmte. Die Umkleidekabine war in dieser Zeit laut Polizei unversperrt. Dem Geschädigten entstand dadurch ein Schaden von rund 200 Euro.

Bereits in der vergangenen Woche meldete die Polizei Diebstähle im Umfeld von Fußballspielen in Erlingen und Herbertshofen. Dort wurde unter anderem ein Schiedsrichter während eines Spiels bestohlen. (AZ)