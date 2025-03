Die Polizei meldeten einen Fall von Ladendiebstahl in Meitingen. Demnach klaute ein 58-Jähriger am Samstag gegen 13.40 Uhr Waren im Wert von 58 Euro. Das Diebesgut hatte er laut Polizei in seine Umhängetasche gesteckt. Nach dem Kassenbereich wurde der Dieb von der Polizei aufgegriffen. Der Diebstahl ereignete sich im Einkaufszentrum Via Claudia. (kinp)

