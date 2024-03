Landkreis Augsburg

07:00 Uhr

Dieser Polizist ist für die Sorgen und Nöte der Menschen in der Region unterwegs

So kennen ihn viele Menschen: In sechs Orten des Landkreises Augsburg ist Polizist Peter Mayr seit Jahren mit dem Bus der Mobilen Wache unterwegs.

Plus Peter Mayr stoppt mit dem Kleinbus der Mobilen Wache in sechs Orten des Landkreises Augsburg. Wir haben ihn bei einem Termin begleitet.

Von Regine Kahl

Polizeihauptkommissar Peter Mayr bezeichnet sich selbst scherzhaft als "Plaudertasche". Seine offene und kommunikative Art kommt ihm bei seiner Aufgabe sehr zugute: Er hört sich im Bus der Mobilen Wache der Polizeiinspektion Gersthofen die Sorgen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an. An diesem Morgen in Meitingen geht es bei ihm zu wie im Taubenschlag. Gleich innerhalb der ersten halben Stunde klopfen mehrere Frauen und Männer an. Die Themen sind unterschiedlich.

Mit den Worten "so etwas sollte es gerne öfters geben" steigt ein Rentner in den vor dem Rathaus stehenden Polizeibus ein. Er hat mehrere Anliegen mitgebracht. "Ich habe Zeit und komme viel mit dem Rad herum", sagt er mit einem Grinsen. Der Meitinger beobachtet, dass Autofahrer am Kreisverkehr am Hennaloch immer wieder verkehrt herum reinfahren würden. "Viele fahren geradeaus drüber", regt sich der Mann auf. Und er hat noch was auf Lager: In Herbertshofen ist ihm ein auf öffentlichem Grund abgestelltes Auto mit plattem Reifen aufgefallen, das vorher auf einer Straße bei den Lech-Stahlwerken gestanden hatte. Polizist Mayr weiß sofort, um welchen Wagen es da geht. "Da habe ich schon vor längerer Zeit einen roten Sticker darauf gemacht, dann lassen wir das jetzt abschleppen." Das Auto müsse weg, bevor es noch Öl verliere. Der Autobesitzer müsse die Kosten tragen. Mayr wendet sich in dieser Sache an die Gemeinde Meitingen. Mittlerweile kümmere sich das Landratsamt um diese Angelegenheit, berichtet Mayr im Nachgang zum Gespräch in Meitingen.

