Dieses Ehepaar geht seit 60 Jahren gemeinsam durch dick und dünn

Das Fest der diamantenen Hochzeit feierten im Betreuten Wohnen des Johannesheims in Meitingen das Ehepaar Jürgen und Anna Rudolf (geb. Spiller). Die Jubilare lernten sich in Stuttgart während ihrer Arbeitszeit kennen. Nach der Hochzeit lebte das junge Ehepaar zuerst bei ihrem Schwager Fritz Michel in der Meitinger Brachfeldstraße, ehe zwei Jahre später ein Wechsel in ein Gebäude der damaligen Siemens Plania erfolgte. Im Jahre 1972 kaufte sich das Ehepaar in der Königsdorfer Straße ein Reihenhaus. Es kamen die drei Mädchen Gabriele, Susanne und Christina zur Welt. Mittlerweile bereichern sieben Enkelkinder und ein Urenkelkind das Familienleben. Jürgen Rudolf war viele Jahre bei der damaligen Siemens Plania (heute SGL Carbon) beruflich tätig, seine Gattin als Kassiererin im Meitinger Freibad SunSplash. Der 82-Jährige spielte selbst Fußball in mehreren Mannschaften und betreute Jugendteams. Zum Gratulantenkreis gehörten Bürgermeister Michael Higl (rechts) und Pfarrer Ludwig Hihler (links). Text/Foto: Peter Heider

Peter Heider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehepaar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Johannesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis