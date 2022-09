Digitale Tafeln an Meitinger Schulen

Wie an den Grundschulen in Meitingen die Digitalisierung vorankommt.

Zur Digitalisierung der Schulen wurden in den vergangenen Jahren mehrere Förderprogramme aufgelegt. Wie Bürgermeister Michael Higl jetzt im Meitinger Gemeinderat berichtete, wurden in den Grundschulen in Meitingen und Herbertshofen in diesem Zuge rund 330.000 Euro investiert. 45.000 Euro kamen aus Eigenmitteln des Marktes, 285.000 Euro waren öffentliche Zuschüsse.

Die Ausgaben umfassten Tablets, Server, Laptops und den Ausbau der Datenleitungen. In Herbertshofen wurde unter anderem ein neuer Serverraum ausgestattet, Datenleitungen verlegt und WLAN-Lösungen für alle Räume fertiggestellt.

Etwa 80.000 Euro aus diesem Programm stehen laut Bürgermeister noch zur Verfügung und sollen jetzt von den Schulleitungen sinnvoll eingesetzt werden. Für Herbertshofen sei an digitale Tafeln in den Klassenzimmern gedacht, sechs dieser Tafeln sollen insgesamt 46.000 Euro kosten. In Meitingen sollen die derzeit verwendeten 16 Beamer, allesamt an der Altersgrenze, ersetzt werden, Kosten hier: 26.000 Euro. Noch einmal 10.000 Euro sollen in 17 Dokumentenkameras investiert werden. (gel)