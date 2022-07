Meitingen

vor 17 Min.

Dominikus-Ringeisen-Werk verabschiedet Werkstattleiter Bernhard Christi

Bernhard Christi (rechts) geht in den Ruhestand. Ab dem 1. August wird sein Nachfolger Michael Bader (links) dafür verantwortlich zeichnen, was in der DRW-Werkstatt in Meitingen und in der Naturwerkstatt Holzen geschieht.

Plus Elf Jahre war Bernhard Christi Werkstattleiter beim Dominikus-Ringeisen-Werk in Meitingen. Nun geht er in den Ruhestand. Doch er hat schon neue Pläne.

Von Steffi Brand

Erst im September 2021 nahm Bernhard Christi bei der offiziellen Eröffnungsfeier den Schlüssel zur neuen Werkstatt des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) in Meitingen entgegen. Am Freitag gab er ebendiesen Schlüssel weiter, denn der 65-Jährige, der für die DRW-Werkstatt und -Förderstätte verantwortlich zeichnet, geht in den Ruhestand. Einen Nachfolger gibt's bereits.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .