Go-Ahead meldet den Ausfall weiterer Züge ab Meitingen

Bahnfahrer müssen auf der der Zugstrecke zwischen Augsburg und Donauwörth weiter mit Problemen rechnen. Eine Betroffene beklagt sich über fehlerhafte Infos.

Erneut schlechte Nachrichten für die Fahrgäste der Bahn im nördlichen Landkreis Augsburg. Aufgrund von Kapazitätsengpässen im Bahnhof Meitingen und Problemen bei der Umlaufplanung müssen die Züge um 4.35 Uhr und 16.40 Uhr auf der Strecke Donauwörth nach Meitingen ausfallen. Die jeweiligen Ersatzbusse bleiben jedoch erhalten, um das Angebot für die Fahrgäste zwischen Meitingen und Augsburg aufrechtzuerhalten. Das hat das Bahn-Unternehmen Go-Ahead am Dienstag mitgeteilt.

Auch diese Abweichungen sind Folge der Reparaturarbeiten der Bahn, die in den nächsten Monaten zwischen Augsburg und Donauwörth für massive Behinderungen und Zugausfälle sorgen werden. Die Deutsche Bahn führt zunächst Bahnsteigarbeiten sowie Arbeiten der Oberleitung ab Mittwoch, 15. Februar, bis 14. März durch. Dadurch ergeben sich Fahrplanänderungen zwischen Augsburg und Donauwörth auf den Linien RE80, RE89 und RB87. Der Streckenabschnitt zwischen Donauwörth und Meitingen wird durch Busse ersetzt.

Zugausfälle zwischen Augsburg und Donauwörth

Aktuell ist laut Go-Ahead folgendes absehbar:

Zeitraum 15.02. – 14.03.23 Zwischen Augsburg und Meitingen ist für Go-Ahead kein Zugverkehr möglich. Es verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. Ab Meitingen bis Donauwörth Pendelbetrieb mit Zügen.

Zwischen und ist für Go-Ahead kein Zugverkehr möglich. Es verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. Ab bis Pendelbetrieb mit Zügen. Zeitraum 15.03. – 17.03.23 Einige Züge fallen zwischen Augsburg und Donauwörth aus und werden durch Busse ersetzt.

Einige Züge fallen zwischen und aus und werden durch Busse ersetzt. 18.03.23 Geringfügige Verspätungen einiger Züge (bis zu 15 Minuten)

Geringfügige Verspätungen einiger Züge (bis zu 15 Minuten) 19.03. – 20.03.23 Einige Züge im Ausfall zwischen Augsburg und Donauwörth . Ausfallende Züge werden durch Busse ersetzt.

Einige Züge im zwischen und . Ausfallende Züge werden durch Busse ersetzt. 21.03. – 24.03.23 In Fahrtrichtung von Augsburg nach Donauwörth entfällt bei allen Zügen der Halt in Langweid ( Lech ). An den Tagesrandlagen Ausfall weniger Züge zwischen Augsburg und Donauwörth – Ersatz durch Bus.

In Fahrtrichtung von nach entfällt bei allen Zügen der Halt in ( ). An den Tagesrandlagen weniger Züge zwischen und – Ersatz durch Bus. 25.03. – 27.03.23 Nochmals Ausfälle auf dem Abschnitt Augsburg – Donauwörth , Ersatz durch Bus.

Weitere Informationen: Nach dem 27. März wird es zu weiteren Einschränkungen auf dieser Strecke kommen. Art und Umfang sind noch nicht klar. Die Fahrplanänderungen vom 15. Februar bis 14. März 2023 finden Sie bei Go-Ahead auf der Seite und über die elektronischen Auskunftsmedien wie z. B. Bayern-Fahrplan. Die weiteren Fahrpläne werden nach Auskunft des Unternehmens derzeit geplant und dann rechtzeitig veröffentlicht.

So erleben Betroffene die Lage

So weit die Ankündigungen des Unternehmens. Wie schwer die Situation für Bahnkunden zu durchschauen ist und wie unzuverlässig verschiedene Informationssysteme sind, schildert unsere Leserin Christine Grieshaber am Beispiel des 7. Februar: "Die DB App und die App Bayern Fahrplan zeigten für den Zug um 15.51 Uhr Augsburg nach Donauwörth 52 bzw 55 Minuten Verspätung an. Am Bahnhof angekommen, dann die logische Überlegung, ob nicht der Zug um 16.33 Uhr früher fährt.

Lesen Sie dazu auch

18 Bilder Hier werden die Go-Ahead-Züge gewartet Foto: Silvio Wyszengrad

. Dieser war im Gegensatz zu dem 15.51 Uhr Zug noch nicht am Bahnhof. Um nicht in der Kälte zu stehen, gehe ich zum gegenüberliegenden Gleis, dort kann ich vom Zug (planmäßige Abfahrt 15.51 Uhr) beobachten, ob der spätere Zug früher fährt. Am Gleis angekommen, erfolgt die Durchsage, dass dieser Zug heute 45 Minuten später fährt. Die Anzeige am Gleis zeigt eine Verspätung um eine Stunde und drei Minuten an. Im Zug erfolgt die Durchsage des Zugpersonals, "Dieser Zug hat heute aufgrund einer Behinderung wenige Minuten Verspätung".

Tatsächlich: Der Zug fährt mit knappen zehn Minuten Verspätung ab. Worauf soll man sich verlassen? Ich hätte mich schon sehr geärgert, wenn ich mich auf die Anzeige, App oder Durchsage am Bahnhof verlassen hätte und mir der Zug quasi vor der Nase davon gefahren wäre."

Die Ankündigung der langen Bauarbeiten sei viel zu kurzfristig erfolgt, beschwert sich Grieshaber, und auch bei Kleinigkeiten hapere es: "Am Bahnhof Gablingen gibt es seit Wochen keine Durchsagen, die digitale Anzeigetafel ist ausgeschaltet. Ganz nebenbei, die Uhr funktioniert auch nicht mehr." Pendlerin Grieshaber ist froh, dass sie ein Auto hat, denn: "So kann man niemanden für die öffentlichen Verkehrsmittel begeistern. Es ist eine Schande, wie mit Pendlern umgegangen wird." (AZ/cf)