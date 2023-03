Drängler auf der B2 rastet bei Meitingen aus und schlägt zu

Ein etwa 20 Jahre alter BMW-Fahrer mit französischem Kennzeichen nötigt auf der B2 zunächst seinen Vordermann. Als dieser anhält, eskaliert die Situation.

Ein aggressiver Autofahrer ist am Freitag auf der B2 ausgerastet. Der junge Mann fuhr gegen 17 Uhr in seinem schwarzen BMW M5 zunächst einem 56-Jährigen ganz dicht auf und bedrängte ihn mit der Lichthupe. Als der Vordermann bei Meitingen-Nord die B2 verließ und auf Parkplatz an der Via Claudia anhielt, eskalierte die Situation. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Unbekannter bedroht den Mann

Der BMW-Fahrer war dem 56-Jährigen gefolgt und hielt neben ihm an. Anschließend stieg der etwa 20-jährige Drängler aus, packte den mittlerweile ebenfalls aus seinem Fahrzeug gestiegenen 56-Jährigen am Kragen und schlug ihm zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht. Zudem drohte ihm laut Polizei der Täter mit ausländischem Akzent, er werde ihn durch Augsburg ziehen und ihn umbringen. Die Fahndung nach dem Fahrer des schwarzen BMW mit französischem Kennzeichen verlief bislang erfolglos. Weitere Ermittlungen folgen noch. (thia)