Meitingen

vor 17 Min.

Dritte Generation betreibt den Friseursalon Sebald in Meitingen

Plus Der Salon Sebald in Meitingen bleibt in Familienhand. Eine Friseurmeisterin übernimmt die Rolle der Chefin.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Der Salon Sebald in Meitingen wird in der dritten Generation weiterbetrieben. Gabriele und Lothar Sebald haben ihr Geschäft an Sohn Sebastian übergeben. Doch der wird dennoch nicht allzu oft zu sehen sein im Traditionsbetrieb, der im Jahr 1910 von Karl Sebald gegründet wurde, denn: Seine künftige Ehefrau Sarah wird neue Chefin im Meitinger Betrieb.

Die 35-jährige Friseurmeisterin ist bereits seit September im Laden tätig. Zuvor haben Sebastian Sebald und seine Frau jahrelang Seite an Seite im New Hair Friseursalon in Augsburg gearbeitet. Der 37-Jährige wird ebendort als Teilhaber bleiben. Dennoch hat das Paar, die Eltern zweier gemeinsamer Kinder sind und in Nordendorf leben, eine gemeinsame Vision für den Familienbetrieb in der Hauptstraße in Meitingen: Das Vermächtnis von Sebastian Sebalds Uropa Karl und Uroma Therese soll nicht nur in Familienhand bleiben. Dort wollen sie auch zeigen, dass für einen modernen Haarschnitt niemand mehr in die Stadt fahren muss. Es gäbe weit mehr als nur Dauerwelle und Haarschneidemaschine, erklärt das Paar einstimmig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen