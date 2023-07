Ehrenmedaillen zum Ende der Schulzeit an der Realschule

141 Schülerinnen und Schüler erhielten in Meitingen ihr Abschlusszeugnis. Darunter war auch die Traumnote 1,0. Anerkennung gab es aber auch für alle anderen.

141 Schülerinnen und Schüler, die vor wenigen Wochen ihre Abschlussprüfungen an der Realschule Meitingen abgelegt hatten, erhielten jetzt in der Aula ihre Zeugnisse. In diesem Schuljahr waren es sechs Abschlussklassen, die von der Schulleitung, der Lehrerschaft und zahlreichen Gästen aus Politik und Gesellschaft verabschiedet wurden. Aufgrund der hohen Schülerzahl erfolgte die Feier in zwei Durchgängen.

Helena Rigatos, erste Realschulkonrektorin, eröffnete die Feier und gratulierte den stolzen Absolventinnen und Absolventen herzlich. „Ihr habt alles richtig gemacht!“, stellte sie mit großer Freude fest. Sie hätten jetzt die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lebensweg gemäß dem diesjährigen Abschlussmotto „Find your own way“.

Glückwünsche von Politikern

Glückwünsche kamen in Grußworten von den Landtagsabgeordneten Johann Häusler, Georg Winter und Fabian Mehring sowie Landrat Martin Sailer und Bürgermeister Michael Higl. Schulleiterin Judith Lindsay ermutigte die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen: „Entdecke Deine Leidenschaft!“, „Sei offen zu lernen und zu wachsen!“ und „Bleib dir selbst treu!“. Die Realschule Meitingen vermittle vorwiegend Werte wie Respekt, Mitgefühl, Ehrlichkeit und Toleranz. Dies sei die beste Vorbereitung für den weiteren Lebensweg.

Die Klassenbesten durften sich über eine Ehrung durch die Schulleiterin freuen sowie über ein individuelles Buchgeschenk, das vom Elternbeirat gespendet worden war: darunter Marcel Chumakov (10a), Valentin Eberle (10b), Luisa Laski (10c), Denise Rohrmoser (10d) und Karolin Unger (10e). Die jeweiligen Klassenleitungen ließen auf humorvolle Art die Realschulzeit Revue passieren und setzten damit Glanzlichter. Die herausragenden Ergebnisse der Schulbesten Karolin Unger mit einer Traumnote von 1,0 und ihr großartiges Engagement für die Schulfamilie wurden in besonderem Maß gewürdigt.

Elternbeiratsvorsitzender wünscht Optimismus

Oliver Hartinger, Vorsitzender des Elternbeirats, überbrachte die Glückwünsche der Elternschaft. Die Schulabgänger und Schulabgängerinnen sollten auf ihrem weiteren Lebensweg alles mit „Liebe und Begeisterung“ tun. Er zitierte Einstein: „Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“ und beendete seine Ansprache mit dem Wunsch: „Bleibt optimistisch und voller Selbstvertrauen!“.

Lesen Sie dazu auch

Erst vor wenigen Wochen war Kultusminister Michael Piazolo (links) zu Gast in der Realschule Meitingen, Landtagsabgeordneter Fabian Mehring (zweiter von links) war dabei. Foto: Marcus Merk

Schülersprecherin Finja Sturm und Schülersprecher Semih Topak schilderten im Rückblick ihre Schulzeit. Finja Sturm freute sich, dass der Jahrgang neue, spannende Wege einschlagen könne und werde: „Seid mutig, abenteuerlustig und wachst über Euch hinaus.“ Schülerinnen und Schüler, die über viele Jahre herausragendes Engagement für die Schulfamilie und das Schulleben gezeigt hatten, wurden mit der „Ehrenmedaille“ ausgezeichnet. In diesem Jahr durften sich Viktoria Staniewitz, Michelle Gärtner, Darja Madonpour, Ellen Riedel, Anna Maria Gajewski, Maria Buchschuster, Ferdinand Lüttringhaus, Finja Sturm, Karolin Unger, Clara Franke und Tamara Hofbauer über diese großartige Würdigung freuen. Die Absolventinnen und Absolventen hatten sich unter anderem für das Schülermagazin, in der SMV, im Erasmus-Team, im Schulchor, als Medienscout, als Lerntutor oder als Schulsanitäter eingesetzt.

Programm mit Schulchor und Tänzerinnen

Andreas Dohse, zweiter Realschulkonrektor, bedankte sich herzlich bei allen Beteiligten vor und hinter den Kulissen. Ein besonderer Dank ging an Lehrerin Isabelle Schuhladen, die in diesem Jahr die Abschlussfeier maßgeblich organisierte. Der Schülerchor unter der Leitung von Michaela Zach umrahmte die Zeugnisverleihung musikalisch auf hohem Niveau, teilweise begleitet von Axel Feld. Die Hip-Hop-Einlage mehrerer Sechstklässlerinnen unter der Leitung von Simone Zinsmeister und Simone Hanner rundete die Veranstaltung ab. Das Catering-Team sorgte für die Verpflegung.

Zwischen den Entlassfeiern fand ein ökumenischer Gottesdienst in der St.-Wolfgang-Kirche statt, der von der Fachschaft Religion unter der Leitung von René Brugger in Zusammenarbeit mit zahlreichen Schülerinnen und Schülern unter dem Motto „Connected“ feierlich und besinnlich gestaltet wurde. (AZ)