Ein Miet-Kurs und ein Sprachcafé sollen die Integration erleichtern

Plus Der Meitinger Treff "Meeting-Point" wird sehr gut angenommen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Das sind die nächsten Ziele.

Der Meitinger Meeting-Point – ein zwangloses Treffen von Geflüchteten, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und einer Schar von Helferinnen und Helfern – ist in Meitingen schnell zur festen Größe geworden. Viermal fand das Treffen im Martin-Luther-Saal der evangelischen Johanneskirche statt. Doch gerade zum Auftakt im Jahr 2024 kam es zu einer Terminkollision. Die Engagierten aus dem Meitinger Migrationsforum mussten kurzerhand umschwenken, verlegten den fünften Meeting-Point in den Veranstaltungsraum im Haus St. Wolfgang und konnten letztlich nur noch abwarten: Würde der Wechsel der Örtlichkeit sich auf die Besucherinnen und Besucher auswirken?

Schnell war klar: Ganz egal wo der Meeting-Point stattfindet – der Treff ist nicht nur gut besucht, sondern ist unabhängig vom Ort der Veranstaltung ein Forum für Ideen von Geflüchteten sowie für jene, die mit oder ohne Migrationshintergrund im Ort leben. „Mit über 30 Personen war der Meeting-Point sehr gut besucht“, berichtet Quartiersmanager Jens Tietböhl. Erwachsene, Familien mit Kindern aus den Unterkünften im Gemeindegebiet sowie Teilnehmende mit und ohne Migrationshintergrund kamen zusammen, um ganz ohne festgelegte Tagesordnung Themen zu besprechen, wie etwa Wohnungssuche und Arbeitsmöglichkeiten, ehrenamtliche Initiativen und Sprach-Intensivierung. Die Hilfe zur Selbsthilfe stehe beim Konzept des Meeting-Points im Fokus, betonte Rudi Helfert, der dritte Bürgermeister der Marktgemeinde. Neben einem regen Austausch und einem Miteinander, das während dem Treffen sowie beim anschließenden gemeinsamen Aufräumen deutlich wurde, standen auch neue Angebote im Raum.