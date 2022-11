Ein Promi-Oldtimer geht von Ostendorf für den Frieden auf Weltreise

Mithilfe des Klimbim-Stars Ingrid Steeger wurde ein über 80 Jahre alter Oldtimer in Ostendorf aufbereitet. Nun soll er für Spenden um die Welt touren.

Mit prominenter Unterstützung startete im Meitinger Ortsteil Ostendorf ein besonderes Kunstprojekt. Ein Oldtimer Baujahr 1936 wurde wieder fahrtüchtig gemacht und nun von einer Künstlerin aufbereitet. Beteiligt an der Aktion waren auch der frühere Klimbim-Star Ingid Steeger und der mehrfache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl. Mittlerweile ist das Auto fertig und geht auf große Reise, sogar die Vereinigten Arabischen Emirate stehen auf dem Plan. Das aufwendige Projekt soll einem guten Zweck dienen.

Oldtimer von Ingrid Steeger fährt von Ostendorf nach Abu Dhabi

Bereits im September wurde der 86 Jahre alte Oldtimer Hillman in die Alte Schmiede nach Ostendorf geliefert, wo genug Platz für das Projekt ist. In der großen Autohalle von Günter Schuster belebte dieser zuerst die Technik des Wagens erneut zum Leben. Danach durfte die Künstlerin Marie de Gea aus Hannover ans Werk. Sie schliff den alten Lack ab und verpasste dem Wagen ein völlig neues Aussehen. Die Aktion soll ein Projekt für den Frieden sein. Dabei betonen die Beteiligten, dass es nicht speziell als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gedacht sei, sondern gegen Kriege weltweit. Nach der Fertigstellung des Wagens soll er nun mehrere Stationen abfahren – wenn auch vorerst nur auf dem Anhänger.

Noch im September besuchte Ingrid Steeger die Künstlerin Marie de Gea in Ostendorf, als sie den Oldtimer umgestaltete. Foto: Marcus Merk

Besitzer und Ideengeber der ganzen Aktion Rolf Löbig plant, den Oldtimer auf mehreren Ausstellungen zu zeigen. Dazu sollen die Promis Steeger und Röhrl Aufmerksamkeit für das Projekt schaffen. Schon im Schaffensprozess besuchte Ingrid Steeger die Ostendorfer Werkstatt. Die erste Station des Wagens ist das Hotel Neue Post in Meitingen, in dem die Beteiligten zuletzt häufig unterkamen. Weitere Stationen sind Oldtimer-Ausstellungen in Köln und sogar Abu Dhabi. Dort will Rolf Löbig Spenden für das Auto sammeln und es am Ende versteigern. Mit einer ähnlichen Aktion konnten Löbig und Steeger im vergangenen Jahr 26.000 Euro an Flutopfer des Ahrtals spenden. Bei der Überfahrt von Ostendorf nach Meitingen konnte Ingrid Steeger nicht teilnehmen. Wegen ihrer schwachen Gesundheit ist die 75-Jährige mittlerweile in einem Pflegeheim.