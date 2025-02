Einbruch in Geschäft: Zeuge soll laut Polizei Tat gesehen haben

Am Dienstag wurde frühmorgens in ein Geschäft am Einkaufszentrum Via Claudia in Meitingen eingebrochen. Ermittlungen ergaben nun, dass ein Mann zur selben Zeit dort vorbeilief. Er muss laut Polizei den Einbruch bemerkt bzw. gesehen haben, denn er ließ über einen weiteren Zeugen die Polizei verständigen. Die Polizei Gersthofen bittet darum, dass sich dieser Zeuge unter Telefon 0821/323-1810 meldet. (sry)

