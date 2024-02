Meitingen

18:30 Uhr

Eine Serenade rund um den Frühling und die Wertschätzung

Seite an Seite spielten Susanne Steuerl (links mit der Flöte) und Erika Bier (rechts an der Gitarre) ein buntes Potpourri an Musikstücken.

Plus Bei der Frühlingsserenade im Meitinger Haus der Musik entsteht eine Atmosphäre zum Träumen. Auch das Publikum ist ein aktiver Teil der Veranstaltung.

Von Steffi Brand

Wenn nun vermehrt Narzissen, Krokusse oder Tulpen aus dem Boden in und um Meitingen sprießen, dann hat das rein botanisch betrachtet sicherlich nichts mit der Serenade von Susanne Steuerl und Erika Bier zu tun, die am Sonntagnachmittag im Haus der Musik und Kultur in Meitingen stattfand. Doch ein wenig fühlte es sich doch so an, als ob die Töne, die Susanne Steuerl ihren diversen Blockflöten entlockte in Kombination mit den Klängen von Klavier und Gitarre von Erika Bier den nahenden Frühling musikalisch bezeugten und Ton um Ton die Blumen dazu ermunterten, sich durch den Boden zu kämpfen und die Blüten in den sonnigen Himmel zu strecken.

Das Thema der Meitinger Serenade: Frühlingserwachen

Und genau das war auch das Thema der Veranstaltung: das Frühlingserwachen. Die 64 Stühle waren bereits vor dem offiziellen Beginn der Serenade gefüllt, sodass kurzerhand Hocker und Tische zu Sitzgelegenheiten umfunktioniert wurden. Und die Kinder durften direkt vor den Instrumenten auf Sitzkissen den Klängen lauschen, die die Musikerinnen darboten. Durch den Wechsel aus Instrumentalstücken, Gesangseinlagen und Worten, die zum Nachdenken anregten, entstand eine Atmosphäre im Raum, die zum Träumen und Durchatmen animierte und hier und da auch noch eine Portion Selbstliebe in den Zuschauerraum streute.

