Meitingen

Einschnitt für den Meitinger Einzelhandel: Renates Truhe schließt

Ende Dezember schließen Christine Hager, Nadja Schey und Sonya Berger (von links nach rechts) für immer die Türen von Renates Truhe in Meitingen.

Plus Das Online-Geschäft und die Konkurrenz der Discounter machen dem kleinen Laden in der Schlossstraße in Meitingen das Leben schwer. Jetzt zieht die Betreiberin Konsequenzen.

Von Steffi Brand

Die Regale in Renates Truhe leeren sich – und zwar nicht, weil Platz gebraucht wird für Weihnachtsware. Das Geschäft mit langjähriger Geschichte schließt am 30. Dezember seine Tür, für immer. Von verkürzten Öffnungszeiten und einem Ausverkauf im Dezember berichtet Inhaberin Nadja Schey. Das Aus des Ladens fällt der Chefin und ihrem Team mit Sonya Berger und Christine Hager sichtlich schwer und ist ein Einschnitt für den Einzelhandel in Meitingen.

Im November 2017 hat Nadja Schey Renates Truhe übernommen, die unter anderem Schreibwaren und Zeitschriften im Angebot hat. 30 Jahre zuvor, im Dezember 1987, hatte ihre Schwiegermutter, Renate Schey, „ihre“ Truhe eröffnet, dem Lädchen seinen Namen gegeben und sich damit einen Traum erfüllt. Nach ihrem Tod im September 2017 sprang Nadja Schey gemeinsam mit der langjährigen Mitarbeiterin, Pauline Kilzer, in die Presche – für Renates Truhe und für all die Stammkunden, die regelmäßig Zeitungen, Tabak, Geschenkkarten und Geschenkartikel sowie Schul- und Bürobedarf im Lädchen einkauften.

