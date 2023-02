Eiserne Hochzeit: Auf der Frühjahrsmesse sprang einst der Funke über

Manfred und Adelheid Schmidt feierten in Meitingen das Fest der Eisernen Hochzeit. die beiden Jubilare haben gemeinsam viel erlebt.

Das seltene Hochzeitsjubiläum und Fest der Eisernen Hochzeit feierten in der Marktgemeinde Meitingen Manfred und Adelheid Schmidt (geb. Lehrbacher). Der Startschuss für das 65-jährige gemeinsame glückliche Leben fiel auf der Augsburger Frühjahrsmesse, als sich die beiden jungen Leute im Jahr 1954 zum ersten Mal begegneten und von Amors Pfeil mitten ins Herz getroffen wurden.

Vier Jahre später, 1958, gaben sich die jungverliebten auf dem Standesamt in der Fuggerstadt das Ja-Wort fürs Leben. Doch zunächst mussten beide noch einige Zeit Geduld haben: Nach der Heirat wohnte das junge Paar ein Jahr getrennt bei den Eltern in Augsburg, ehe im Jahre 1959 eine Dachwohnung im Stadtteil Bärenkeller als neues gemeinsames Zuhause bezogen wurde.

Von Zusmarshausen nach Meitingen gezogen

Nach einer Lehrzeit beim damaligen Telegrafenamt in Augsburg wurde Manfred Schmidt in das mittlerweile umbenannte Fernmeldebauamt übernommen. Adelheid Schmidt wiederum machte eine Lehre in einem Lebensmittelgeschäft im Bärenkeller, in dem sie auch nach ihrer Ausbildung weiter beschäftigt wurde. Doch die Zeit in Augsburg sollte begrenzt sein: Nach 14 Arbeitsjahren in Augsburg musste das Ehepaar aufgrund einer berufsbedingten Versetzung von Manfred Schmidt nach Zusmarshausen umziehen, ehe ein weiterer, wiederum aus beruflichen Gründen mit den mittlerweile drei geborenen Söhnen, Wolfgang, Michael und Bernd nach Meitingen führte.

Im Laufe der Jahre wurde die Familie in Meitingen schnell heimisch, vier Enkelkinder bereicherten zudem im Laufe der Zeit das Familienleben der Familie Schmidt. Der Jubilar war ein begeisterter „Hobbygärtner“, der Blumen und Pflanzen liebevoll hegte und pflegte aber zudem auch viel Zeit bei seiner Modelleisenbahn verbrachte. Die Jubilarin leitete mehrere Jahre die Handarbeitsgruppe des Meitinger Hausfrauenbundes.

Gemeinsam meistert das Jubelpaar bis heute seine Freizeit. Beide engagierten sich viele Jahre im Meitinger Sportkegelclub und gehören auch heute noch zum Kreis der Meitinger Kolpingsfamilie. Zum Gratulantenkreis gehörten neben der Familie auch Meitingens Dritter Bürgermeister Rudi Helfert, der die Glückwünsche der Marktgemeinde überbrachte. Besonders erfreut zeigte sich das Jubelpaar über die Glückwunschschreiben, in denen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Augsburger Landrat Martin Sailer zum seltenen Jubiläum gratulierten.

