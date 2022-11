Ellgauerin sammelt für Brunnen in Afrika

In der Meitinger Buchhandlung Eser gibt es Anhänger zu kaufen, die ein ganz besonderes Projekt unterstützen.

Marion Schmid aus Ellgau gründete vor vielen Jahren ihre Rainbow-Stiftung und machte im Laufe der Jahre den Bau von fünf Brunnen in Afrika möglich. Aktuell wird gerade eine etwas andere Art der Trinkwasserversorgung mit den Spendengeldern aus dem Fonds finanziert. Vom Kafunjo - Wasserprojekt werden 11 000 Menschen in Tansania profitieren.

Obwohl das Dorf Kafunjo in der Nähe des Kajunju Sees liegt, mangelt es an Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Grundschulkinder verbringen täglich Stunden damit, Wasser zu beschaffen. Diese Lernzeit fehlt ihnen in der Schule. Durch die am See lebenden Krokodile sind die Kinder zusätzlichen Gefahren ausgesetzt.

Der Rainbow-Stiftungsfonds unterstützt dieses Projekt, um die Menschen von Kafunjo durch den Bau von Pump- und Rohrleitungssystemen künftig mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Das Wasser soll aus dem Kajunju See gepumpt werden. Der Installationsbereich der Pumpe wird vor Kontamination geschützt.

Marion Schmid bedankt sich bei Elke Eser von der Buchhandlung Eser in Meitingen, die ihr alljährlich ihr Geschäft als Verkaufsplattform für ihre Taschen- und Schlüsselanhänger zur Verfügung stellt. „Ohne Elke Eser hätte ich nicht so viele Menschen erreichen können und auf meine Mission für sauberes Trinkwasser für die ärmsten Menschen in Afrika aufmerksam machen können“. Mittlerweile kann der Rainbow-Stiftungsfonds auf einige Erfolgsgeschichten zurückblicken: 2017 entstand in Karemo/Kenia ein erster Brunnen, 2018 ein zweiter in Mballa im Tschad, in Magunga/Kenia erfolgte der Bau einer dritten sauberen Wasserstelle 2019, in 2020 wurde Brunnen Nummer vier in Bwembwera/Tansania der Bevölkerung übergeben und 2021 bekamen die Menschen in Rukoma/Tansania sauberes Trinkwasser.

Hilfe für Afrika: In Meitingen gibt es die Anhänger

Ab sofort sind ihre Taschen- und Schlüsselanhänger im Buchladen Eser in der Meitinger Schlossstraße gegen eine Spende von 5 Euro zu erwerben. Die Edelstein-Engelchen sind in Amethyst, Türkis, Hämatit, Rosenquarz, Onyx und weißes Jade gekleidet, die Glasherzen-Anhängerchen schließen die Farben des Regenbogens ein. „Meine Taschen- und Schlüsselanhänger sollen den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, so Marion Schmid. Nähere Informationen zum Rainbow-Stiftungsfonds finden sich unter www.rainbowstiftung.de

