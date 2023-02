Sauberes Trinkwasser in Afrika ist für diese Frauen Herzenssache

Seit vielen Jahren ermöglicht Marion Schmid aus Ellgau vielen Menschen in Afrika sauberes Trinkwasser. Jetzt hat sie sich eine Aktion zum Valentinstag ausgedacht.

Marion Schmid aus Ellgau gründete vor vielen Jahren ihre Rainbow-Stiftung und machte damit im Laufe der Jahre den Bau von sechs Brunnen möglich. Die Initiatorin hat sich eine neue Benefizaktion zugunsten des Projekts ausgedacht.

Mittlerweile kann der Rainbow-Stiftungsfonds auf einige Erfolgsgeschichten zurückblicken: 2017 entstand in Karemo/Kenia ein erster Brunnen, 2018 ein zweiter in Mballa im Tschad, in Magunga/Kenia erfolgte der Bau einer dritten sauberen Wasserstelle 2019, in 2020 wurde Brunnen Nummer vier in Bwemwera/Tansania der Bevölkerung übergeben und 2021 bekamen die Menschen in Rukoma/Tansania sauberes Trinkwasser. Aktuell wird gerade eine etwas andere Art der Trinkwasserversrogung mit den Spendengeldern aus dem Fonds finanziert. Vom Kafunjo-Wasserprojekt werden 11.000 Menschen in Tansania profitieren. Obwohl das Dorf Kafunjo in der Nähe des Kafunjo-Sees liegt, mangelt es an Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Schlüsselanhänger aus Meitingen helfen Menschen in Tansania

„Ab sofort können meine selbst hergestellten Taschen- und Schlüsselanhänger in Herzform gegen eine Spende von 5 Euro im Buchladen Eser in Meitingen erstanden werden“, so Marion Schmid. Bis zum Valentinstag gibt es diese Glasherzen zu kaufen. Buchhändlerin Elke Eser, so erzählt Marion Schmid, unterstützt sie und ihren Rainbow-Stiftungsfonds immer wieder. Noch immer fließen die Spendengelder und Verkaufserlöse in das Kafunjo-Wasserprojekt in Tansania.

Die Umsetzung ist aber bereits im Gange und dann, so Marion Schmid „suche ich mit World Vision zusammen nach einer neuen Herausforderung“. Eine Geschichte brennt Marion Schmid auch noch unter den Nägeln. Ganz stolz erzählt sie über ihr allererstes Patenkind Ilva Iris, die an der Grenze zu Haiti lebt, einer extrem armen Region. Marion Schmid unterstützt dieses Mädchen seit beinahe zehn Jahren und erlebte, wie aus dem Mädchen eine zielstrebige junge Frau wurde, die später einmal Systemingenieurin werden möchte. Sie erkannte die Chance, die World Vision durch Kinderpatenschaften bot. Marion Schmid wird für Ilva Iris die Studiengebühren übernehmen.

Ein Beispiel von vielen, wie wichtig und wertvoll Entwicklungshilfe ist. Die Glasherzen-Anhängerchen schließen die Farben des Regenbogens ein. Auf einem Aufsteller an der Kasse im Buchladen Eser in der Meitinger Schlossstraße können sie bewundert und gekauft werden. Nähere Informationen zum Rainbow-Stiftungsfonds finden sich hier.

Lesen Sie dazu auch