Emotionaler Abschied nach 32 Jahren

Die Jugendversammlung des JBO Meitingen fand im Haus der Musik statt. Begrüßt wurden die Jugendlichen von Simone Möckl, Simon Guttroff, Jaqueline Rager und Andreas Köstner. Ein Bericht über die Unternehmungen der einzelnen Orchestergruppen mit vielen Fotos erinnerte an das vergangene Jahr. Zum positiven Rückblick kam noch ein Plus in der Kasse. Damit wollen Jugendleitung und die Jugendlichen unter anderem ein soziales Projekt in der Umgebung unterstützen.

Dann wurde es emotional: Es standen die Neuwahlen der Jugendleitung an. „Zum letzten Mal spreche ich nun als Jugendleiterin zu euch“, sagte Simone Möckl. 32 Jahre nach der Vereinsgründung und 30 Jahre nach ihrem Amtsantritt hört sie auf. Sie bedankte sich bei allen Jugendlichen und fasste die vergangenen Jahre als tolle Zeit zusammen. Dies spiegelten die Jugendlichen in eigenen persönlichen Worten an Simone Möckl wider. „Vielen Dank, dass du uns und so viele Jugendliche vor uns auf unserem Vereinsweg begleitet hast.“ Möckl hatte in den vergangenen Jahren viel geleistet, etwa Ausflüge und Auslandsaufenthalte von Rumänien, über Frankreich bis nach Amerika. Sie organisierte Workshops, die Bläserausbildung und mehr- und wurde im Frühjahr für ihre Leistung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ausgezeichnet.

Bei den Neuwahlen übernahm dann Simon Guttroff als 1. Jugendleiter das Wort. Er wurde sogleich als 1. Jugendleiter für die Neuwahl vorgeschlagen, gewählt und nahm das Amt gerne an. Guttroff tritt in große Fußstapfen. Diese ähneln denen von Simone Möckl. Auch Simon Guttroff ist Lehrer an einer Mittelschule und unterrichtet in diesem Jahr eine 6. Klasse. Er hat selbst zwei Kinder und unterstützt Möckl seit zwei Jahren bei der Jugendleitertätigkeit. Beide sind ebenfalls beim Kreisjugendring Augsburg-Land als Delegierte tätig. Ebenfalls gewählt wurde an die Stelle der 2. Jugendleiterin Jaqueline Rager, als Jugendvertreter wurde Andreas Köstner bestätigt und neu im Amt ist Isabell Mark. Abschließend bedankte sich Simon Gutroff bei allen, vor allem bei Simone Möckl. Juliana Noppinger