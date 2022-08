Endspurt für das Meitinger Haus für Musik und Kultur

Plus Das Haus der Musik und Kultur ist in Meitingen ein wichtiges Projekt der Städtebauförderung. Der Endspurt der Bauarbeiten hat begonnen - mit leichter Verzögerung.

Ein kleines Kulturzentrum baut sich der Markt Meitingen neben dem Freibad Sunsplash. Das "Haus der Musik und Kultur" soll nicht zuletzt die neue Heimat für die Musizierenden der SGL-Kapelle und des Jugendblasorchesters Meitingen werden. Der Endspurt für die von der Städtebauförderung unterstützten Bauarbeiten hat bereits begonnen. Dennoch wird die Eröffnung nicht wie eigentlich vorgesehen, im September stattfinden können. Woran das liegt.