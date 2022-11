Er erbeutete 320 Euro: Meitinger Tankstellenräuber muss ins Gefängnis

Plus Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Meitingen erbeutet ein 29-Jähriger 320 Euro. Keine 24 Stunden nach der Tat wird er festgenommen. Nun wird er verurteilt.

Gelohnt hat sich der Überfall auf eine Tankstelle in Meitingen nicht. Viel mehr als dreimal volltanken dürfte angesichts der Beute jedenfalls nicht drin gewesen sein. 320 Euro steckte sich ein 29-Jähriger nach dem Überfall ein. Schon am nächsten Tag hatte er das Geld ausgegeben. "Ich hätte mir mehr erwartet", erzählt der Täter vor Gericht. Nicht einmal 24 Stunden nach dem Raubüberfall wurde er festgenommen. Nun ist der vorbestrafte Mann verurteilt worden.