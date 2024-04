71-jährige Autofahrerin schneidet Kurve und verursacht Unfall

Eine Autofahrerin schneidet eine Kurve in Erlingen mit ihrem Wagen so, dass sie mit einem anderen Pkw zusammenstößt. Dessen Insassen werden leicht verletzt.

Am Sonntag war eine 71-jährige Autofahrerin auf der Schmuttertalstraße unterwegs. Gegen 13.05 Uhr bog sie nach rechts in die Straße am Heißanger ein. Dort schnitt sie eine Kurve, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit einer 19-jährigen Autofahrerin im Gegenverkehr kam. Beim Zusammenprall wurden die 19-Jährige und ihre 17-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. (AZ)