Erlinger Künstlerin spendet für krebskranke Kinder

Seit vielen Jahren unterstützt Maritta Neugebauer mit dem Verkauf ihrer Grußkarten die Elterninitiative Lichtblicke. Nächstes Jahr will sie die 40.000 Euro Verkaufserlös überschreiten.

Maritta Neugebauer fotografiert leidenschaftlich gerne – eigentlich alles, was ihr vor die Linse kommt. Ihre Kunstwerke zeigte sie zuletzt, wie beinahe jedes Jahr, bei der Ausstellung der Nordendorfer Hobbyfotografen. Gleichzeitig hat Neugebauer ein großes Herz für kranke Kinder. Seit vielen Jahren unterstützt die engagierte Erlingerin die "Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – Lichtblicke" mit dem Verkauf ihrer Grußkarten.

Grußkarten für jeden Anlass

Die schönsten ihrer Fotomotive schmücken Postkarten, hergestellt für sämtliche Anlässe – beispielsweise für Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, Erstkommunionen und Konfirmationen oder Firmungen, aber zu den verschiedenen Jahreszeiten. Mit den Augen einer geübten Fotografin entstehen so sagenhafte Bilder, die von farbenfrohen Blumenarrangements, zauberhaften Natur- und Tieraufnahmen bis hin zu ganz besonders individuellen Motiven reichen.

Zuletzt konnte Neugebauer 3100 Euro – gemeinsam mit ihrem Mann Rudi, der sie tatkräftig unterstützt – an Thomas Kleist, den Geschäftsführer von Lichtblicke, übergeben. "Ich bin in diesem Jahr über den Betrag sehr stolz", betonte sie, "es ist die bisher größte Summe seit 16 Jahren." Und Neugebauer wird weitermachen. Im nächsten Jahr will sie die Summe von 40.000 Euro überschreiten. So viel Geld soll dann aus dem Verkauf ihrer Grußkarten in den letzten 16 Jahren für die krebskranken Kinder zusammengekommen sein.

Verkaufsstellen in der Region

Ihr großer Dank geht an die Unterstützer der Kartenverkaufsstellen und alle anderen Kartenkäufer. Wer die Erlinger Künstlerin mit ihrer Aktion unterstützen möchte, findet ihre Karten in folgenden Geschäften: Dorfladen in Biberbach, Metzgerei Mayer in Erlingen, Hoflädle Marlies Deisenhofer in Herbertshofen, Gärtnerei Reitmeier in Herbertshofen, Fußpflege Manuela Wagner in Meitingen, Edeka Poststelle in Meitingen, Silvia Baumann Obst und Gemüse in Meitingen, Salon Lisa in Westendorf, Beim Schuakarle in Westendorf, Bäckerei Raba in Thierhaupten, Chang-Siam Fußpflege in Donauwörth und Thaimassage Daen in Langweid-Foret. (rogu)