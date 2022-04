Meitingen-Erlingen

12:00 Uhr

Geflüchteter Ukrainer singt in Meitingen vom Leid in der Heimat

Plus Ivan Serhiienko ist nach der Flucht mit seiner Familie in Erlingen untergekommen. Der Sänger wird bei der Friedensmusik-Reihe in Meitingen die Menschen berühren.

Von Steffi Brand

Ivan Serhiienko faltet die Hände, nickt und sagt etwas auf Ukrainisch. Und auch wenn die Worte unverständlich sind, so zeugen sie doch von tiefer Dankbarkeit. Mariana Sailer, die selbst in der Ukraine geboren wurde und seit einigen Jahren in Erlingen lebt, bestätigt, dass dieser Eindruck richtig ist und übersetzt: „Er ist sehr dankbar für den Empfang – das hätte er nicht erwartet.“ Serhiienko und seine Familie wollen diese Dankbarkeit in Meitingen auf spezielle Art und Weise ausdrücken.

