Maria Helfert lebt mit 103 Jahren noch daheim in Erlingen

Viele Gratulationen für Meitingens älteste Bürgerin zum Geburtstag. Maria Helfert erklärt ihr hohes Alter mit Mutters Genen und viel Bewegung.

Im Kreise ihrer Familie feierte die älteste Einwohnerin des Marktes Meitingen, Maria Helfert, im Ortsteil Erlingen ihren 103. Geburtstag. Die Jubilarin freute sich an ihrem Geburtstag besonders über das gemeinsame Mittagessen mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln sowie über die zahlreichen Anrufe von Gratulanten. Maria Helfert ist besonders dankbar dafür, dass sie noch immer in ihrer Wohnung in Erlingen leben kann, wo sie von ihren Kindern, insbesondere Sohn Josef mit Lebensgefährtin Dean, mit der Unterstützung der Sozialstation Meitingen versorgt wird.

Fragt man Maria Helfert nach dem Rezept für ihr hohes Alter, so schildert sie lächelnd: "Das liegt an den Genen meiner Mutter, die auch sehr alt wurde, schwimmen und turnen bis ins hohe Alter sowie ein Leben lang viel arbeiten."

Mittlerweile sind viele Aktivitäten von einst nicht mehr möglich. Die Jubilarin genießt es aber mit dem Rollstuhl durch Erlingen gefahren zu werden, dabei Bekannte zu treffen und sich mit ihnen zu unterhalten. Die Lektüre der Augsburger Allgemeinen, Rummikub mit der Familie spielen und Telefonate mit Verwandten oder Freunden gehören außerdem zum Tagesablauf.

Geburtstagswünsche und ein Geschenk überbrachte der Bürgermeister der Marktgemeinde, Michael Higl, der es sich nicht nehmen ließ, nach zwei Jahren Coronapause der Jubilarin wieder persönlich zu gratulieren. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gratulierte schriftlich und für die Pfarrei St. Clemens Herbertshofen - Erlingen überbrachte Hedwig Kurka vom Pfarrgemeinderat ein Blumenpräsent mit einem Glückwunschschreiben von Pfarrer Gerhard Krammer.

