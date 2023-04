Meitinger Fotografin hat ein großes Herz für kranke Kinder

Mit den Fotos ihres Mannes war Maritta Neugebauer nicht immer einverstanden. Also griff sie selbst zur Kamera. Und das ist daraus geworden.

Maritta Neugebauer fotografiert leidenschaftlich gerne alles, was ihr vor die Kamera kommt. Sie erzählt, dass ihre "Leidenschaft" eigentlich schleichend begonnen habe.

Früher fotografierte nur ihr Mann, wie sie erzählt. "Nachdem er meine Motivwünsche immer etwas abfederte, kaufte ich mir meine eigene Fotoausrüstung und jetzt war ich nicht mehr zu stoppen. Motive sehe ich, wo ich gehe und stehe."

Mit ihren schönsten Motiven – seien es Urlaubsfotos, Bilder zur Hochzeit, Kommunion, Konfirmation, Taufe oder auch zur Trauer – gestaltet sie Karten, die an den verschiedensten Stellen im Raum Meitingen gekauft werden können. Die meisten Aufnahmen entstehen bei Radtouren durch die Heimatregion oder im Urlaub.

Die außergewöhnliche Stimmung hat Maritta Neugebauer aus Meitingen am Kühlenthaler Badeweiher bei einem Spaziergang mit ihrem Enkel aufgenommen. Foto: Maritta Neugebauer

Ende März übergab Maritta Neugebauer aus ihrem letztjährigen Kartenverkauf 2600 Euro an Thomas Kleist, den Geschäftsführer der Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – Lichtblicke. Die Erlingerin ist stolz, wenn sie erzählt, wie hoch die Summe all ihrer verkauften Karten ist. "Durch meinen Kartenverkauf konnte ich in den letzten 15 Jahren eine Summe von insgesamt 35.450 Euro an die Elterninitiative krebskranker Kinder übergeben."

Die Spendenaktion entstand auf Anraten von Freunden, "doch etwas aus meinen Fotos zu machen". Und Maritta Neugebauer berichtet weiter: "Der Zeitaufwand von der Entstehung der Fotos bis zum Verkauf der fertiggestellten Karten ist immens und läuft das ganze Jahr über mit. Die aufwendigste Phase ist die Weihnachtszeit und die Aktualisierung des Kartenbestandes in den vielen Verkaufsstellen." Maritta Neugebauers Karten gibt es in verschiedenen Verkaufsstellen in und um Meitingen herum. Die begeisterte Fotografin erhofft sich stets treue Abnehmer, um ihre gute Tat auch weiterhin umsetzen zu können.

Lesen Sie dazu auch