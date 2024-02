Musikverein Erlingen pflegt "das schönste Hobby der Welt"

Die zahlreichen Auftritte und Proben der Musiker deuten auf ein lebendiges Vereinsleben hin. Eine besondere Ehrung wurde Vorsitzendem Dr. Bernd Schey zuteil.

"Auf der Internetseite des Musikvereins Erlingen strahlen dem Besucher viele Erlinger Musikanteninnen und Musikanten entgegen, eine große Schar lauter fröhlicher und sympathischer Menschen, die zusammen das schönste Hobby der Welt pflegen", lobte der stellvertretende Präsident des Allgäu Schwäbischen Musikbundes Theo Keller bei der Jahreshauptversammlung des Erlinger Musikvereins in der vollbesetzten örtlichen Sportgaststätte. In seinem Rückblick auf die Aktivitäten und geselligen Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr zog der erste Vorsitzende Christoph Foag eine positive Bilanz: 72 Einsätze, die von der Kapelle absolviert wurden, darunter 44 Proben und zwei Versammlungen des Vorstandsgremiums. Als Highlights bezeichnete Foag unter anderem das Jahreskonzert unter dem Motto "Meeresrauschen", die musikalische Umrahmung bei der Fahnenweihe der Erlinger Feuerwehr, den Umzug beim Bezirksmusikfest im benachbarten Thierhaupten sowie den Ausflug der Aktiven nach Dinkelsbühl und das Gartenfest des Musikvereins in der Erlinger Ortsmitte. Zuletzt ehrte der Vorsitzende noch die Musiker mit den meisten Einsätzen: Für das Mitwirken an 66 von 72 Einsätzen erhielt Hubert Reiter ein Präsent.

16 Jungmusiker in der Ausbildung

Jugendleiter Korbinian Mann informierte darüber, dass sich derzeit 16 Jungmusiker in der musikalischen Ausbildung befinden und acht Jugendliche im Jugendorchester musizieren. Positiv sieht der Jugendleiter die für ein Nachwuchsorchester stattliche Anzahl von sieben Auftritten, darunter die Auftritte beim Gartenfest, Jahreskonzert, am Meitinger Weihnachts- und am Adventsmarkt am Herbertshofner Pfarrheim. Über einen soliden Kassenstand unterrichtete Kassier Jakob Reiter die Versammlung.

Ehrungen verdienter Musikanten

Meitingens dritter Bürgermeister Rudi Helfert lobte das Vereinsleben und den Zusammenhalt bei den Erlinger Musikerinnen und Musiker. "Der Verein genießt eine große Wertschätzung in der Gemeinschaft, denn Blasmusik verbindet und lenkt von Alltagsgedanken und Sorgen etwas ab", so Helfert. Abschließend wurde das ehemalige und langjährige Vorstandsmitglied und 15 Jahre als erster Vorsitzender amtierende Dr. Bernd Schey für seine Verdienste eine Doppelehrung des ASM zu teil. Theo Keller und Christoph Foag überreichten ihm die diamantene Anstecknadel sowie die silberne Ehrennadel am weiß-blauen Band des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes. Eine seltene Ehrung erhielten die beiden aktiven Musikanten Franz Miller, Herbert Baldermann und Herbert Kapinos für 50 Jahre aktives Musizieren im ASM beziehungsweise Musikverein Erlingen. "Ein beinahe ganzes Leben der Blasmusik, der Tradition und der Gemeinschaft zu widmen verdient größte Anerkennung und somit diese besondere Auszeichnung", sagte der stellvertretende ASM-Präsident Keller. Foag würdigte ebenfalls das außergewöhnliche Engagement der beiden Musiker, die die Geschichte und das heutige Bild des Musikvereins Erlingen maßgeblich geprägt hätten.