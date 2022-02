Spaziergänger finden Wasserleiche an Baggersee bei Meitingen

Einen grausamen Fund machen Spaziergänger am Erlinger Baggersee. Am Ufer finden sie die Leiche eines jungen Mannes aus dem Landkreis Augsburg. Die Polizei ermittelt.

Die Leiche eines jungen Mannes ist an einem Baggersee bei Meitingen gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, fanden Spaziergänger die Wasserleiche am Samstag gegen 16 Uhr am Erlinger Baggersee. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tote bereits seit mehreren Wochen im Wasser gewesen sei, bevor Spaziergänger ihn fanden.

Polizei ermittelt nach Fund einer Wasserleiche bei Meitingen

Deshalb habe die Identität des Toten zunächst nicht festgestellt werden können, erklärt Christina Meisel, Sprecherin der Polizei Schwaben Nord. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei nun davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen 33 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Augsburg handelt. Eine Obduktion wurde angeordnet. Das Ergebnis steht aus. Aktuell gebe es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die bisherigen Erkenntnisse deuteten auf einen Suizid hin, erklärt Meisel. Weiterhin werde in alle Richtungen ermittelt.

Im Einsatz war auch die Wasserwacht aus Meitingen mit etwa 15 Einsatzkräften. Sie sei gegen 16 Uhr zur Rettung einer leblosen Person gerufen worden, teilen die Einsatzkräfte mit. Sie waren mit drei Einsatzfahrzeugen und einem Motorrettungsboot vor Ort.

