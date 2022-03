Unbekannter fällt mehrere Jungbäume in Erlingen: Zeugen gesucht

Als der Besitzer eines Grundstücks in Erlingen nach vier Monaten wieder nach dem Rechten sehen will, entdeckt er mehrere gefällte Bäume.

Eine böse Überraschung hat der Besitzer eines Grundstückes in der Nähe der Markter Straße in Erlingen erlebt. Nach vier Monaten wollte der Mann am Dienstag dort wieder nach dem Rechten sehen.

Dabei stellte er fest, dass ein Unbekannter einige Jungbäume mit einem Beil etwa 40 Zentimeter über dem Boden gefällt und auf einem Haufen gesammelt hatte. Durch die Abholzung entstand dem Besitzer laut Polizei ein Schaden von rund 300 Euro. Hinweise werden von der Polizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)