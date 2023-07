Meitingen-Erlingen

18:00 Uhr

Was wird aus Erlingens altem Dorfstadel?

Plus Ursprünglich sollte das Gebäude wieder aufgemöbelt werden. Doch jetzt zeigt sich: Dieser Plan hat Tücken.

Von Sonja Diller

Die Idee hatte Charme. Den alten Erlinger Dorfstadel mit viel bürgerlichem Engagement wieder aufzumöbeln, um so den Zusammenhalt in Ort zu stärken und die lange Tradition der Stadelfeste wieder aufzunehmen. Leider wird das so nicht funktionieren wie gewünscht. Zu viele Baustellen hat die in die Jahre gekommene Holzkonstruktion, ergab ein ernüchterndes Fachgutachten. Das stellte Bürgermeister Michael Higl in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates Meitingen gemeinsam mit Architektin und Stadtplanerin Susanne Moser-Knoll vor.

Diskussionen über Erlingens Dorfmitte

Die Gestaltung der Dorfmitte von Erlingen steht schon seit 2018 zur Diskussion. Der Platz mit dem alten Stadel im Zentrum soll samt dem Umfeld schöner und sinnvoll nutzbar werden. Bei einem Seminar wurden die Eckpunkte gesetzt, drei Sitzungen des gebildeten Arbeitskreises fanden statt, die Erlinger waren immer aktiv und zahlreich bei allen Prozessen involviert. Mit der Polizei wurden verkehrsrechtliche Fragen im Umfeld des Stadel-Areals geklärt.

