Feier im lebendigen "Haus für Kinder" in Meitingen mit Platz für sieben Gruppen

Plus Bei der offiziellen Einweihung der neuen Kita am Freibad können nun endlich auch die Erwachsenen die Rutsche ausprobieren. Bei 150 Plätzen gibt es zurzeit sogar noch Puffer.

Von Steffi Brand

„Ich kenn ein Haus, schau‘n viele Kinder raus, durch bunt bemalte Scheiben, lachen sie dir ins Gesicht. Langeweile gibt es nicht. Komm doch mal zu uns herein!“ Mit diesen Worten läuteten einige Kindergartenkinder am Samstagvormittag „ihren“ Teil der feierlichen Eröffnung des Hauses für Kinder am Freibad ein. Unter Gitarrenbegleitung ihrer Erzieherinnen zeigten sie, wie pudelwohl sie sich in ihrem neuen Kindergarten fühlen. Und nicht nur der Nachwuchs fühlte sich sichtlich wohl in dem großzügig angelegten Gebäude, sondern auch so manches Elternteil testete direkt aus, wie schnell man über die Rutsche vom ersten Stock ins Erdgeschoss gelangen kann und befand: „Die Rutsche ist schon richtig schnell.“

