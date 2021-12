Projekt des Fischervereins Meitingen beim ARD-Quiz

Plus In der Sendung "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume wird das Rate-Team mit Kaya Yanar und Elton nach einem bestimmten Projekt gefragt. Über die Aktion haben wir im August groß berichtet.

Die beliebte ARD-Fernsehsendung "Wer weiß denn sowas?" mit Moderator Kai Pflaume hat jetzt sogar eine Aktion des Fischervereins Meitingen in seinem Fragenkatalog aufgelistet. Komiker Kaya Yanar und sein Teamkapitän Elton sollten beantworten, welches Ziel ein Projekt der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft verfolgt. Ein Projekt, über das wir im August in unserer Zeitung groß berichtet hatten und das unsere Leser sicherlich gekannt hätten. Doch das Rate-Team war ahnungslos.