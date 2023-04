Flüchtende Ladendiebe rasen in Meitingen mit Vollgas auf Detektiv zu

Eine Frau und ein Mann stehlen in einem Supermarkt in Meitingen Alkohol und Backwaren. Draußen wartet ein dritter Komplize, der mit Vollgas auf den Detektiv zurast.

Ein Ladendiebstahl ist am Mittwoch in Meitingen eskaliert. Dabei wäre um Haaresbreite bei der Flucht des Täters und der Täterin ein Detektiv mit Vollgas von einem dritten Komplizen mit dem Auto überfahren worden.

Der etwa 40 Jahre alte Mann und seine ungefähr 30 Jahre alte Mittäterin entwendeten gegen 15.30 Uhr Alkohol und Backwaren aus einem Supermarkt am Großparkplatz Via Claudia. Beim Verlassen des Geschäftes wurden die Diebe allerdings vom Detektiv angehalten. Die beiden wehrten sich jedoch und es kam laut Polizei zu einem Gerangel. Das Duo konnte sich schließlich losreißen und die Frau stieg in einen schwarzen SUV mit Nürnberger Zulassung, in dem bereits der dritte Täter wartete. Mit Vollgas raste er bei seiner Flucht vom Parkplatz auf den Detektiv zu. Dieser konnte sich gerade noch im letzten Moment mit einem Sprung zur Seite retten, um nicht überfahren zu werden.

Täter flüchtet im Auto mit Ingolstädter Kennzeichen

Der andere Ladendieb stieg kurze Zeit später in einen silbernen Wagen mit Ingolstädter Kennzeichen und konnte ebenfalls unerkannt entkommen. Die Höhe des Beuteschaden steht bislang noch nicht fest. Bei den Tätern könnte es sich nach Auskunft der Polizei vermutlich um Osteuropäer handeln. Hinweise nimmt die Inspektion in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen. (thia)