Frauen haben Spaß beim Meitinger Kleidermarkt

Die Meitinger Frauenunion hat zum fünften Mal einen Flohmarkt für gebrauchte Kleidung und Accessoires.

Über einen großen Zuspruch beim Second-Hand-Flohmarkt, der fünfte Flohmarkt insgesamt, konnten sich die Initiatorinnen der Meitinger Frauenunion freuen. "Die Zahl der Anfragen für Stände und Tische in der Gemeindehalle übertraf unsere Erwartungen, wir hätten noch mehr Plätze benötigt“, freute sich die Vorsitzende der Meitinger Frauenunion, Maria Wagner, beim Blick auf das wuselige Treiben in der Halle.

Der nächste Kleider-Flohmarkt in Meitingen ist schon geplant

Auf etwa 120 Metern mit Bänken als Verkaufsfläche boten Frauen und Mädchen eine breite Angebotspalette bestehend aus Kleidern, Schuhen, Taschen, Schmuck, Mützen bis hin zu Accessoires zu Schnäppchenpreisen an. "Wir wollen immer versuchen, allen Teilnehmerinnen, die Möglichkeit zu geben, sich am Verkauf zu beteiligen und Angebote zu fairen Preisen anzubieten", betont Wagner. An den Verkaufstischen und Kleiderständern wurde um gute Preise gehandelt. Die Schwestern Nathalie und Celine aus Nordendorf waren zufrieden mit ihren Verkäufen. „Wir hätten nicht gedacht, dass uns beiden die Veranstaltung so viel Freude bereiten würde“, sagt Celine. Maria Wagner und ihr Team planen bereits den nächsten Secondhandflohmarkt. Der soll im Herbst, 22. September, wieder in der Meitinger Gemeindehalle über die Bühne gehen. (peh)