Freie Wähler wollen in Meitingen die CSU überholen

Die Jahresversammlung der CSU steht in Meitingen ganz im Zeichen der kommenden Wahlen. Dabei haben die Freien Wähler in Meitingen ein konkretes Ziel.

Über einen Rekordbesuch der Jahreshauptversammlung seines Ortsverbandes freute sich Meitingens FW-Chef Robert Hecht. Im Gasthof Neue Post konnte Hecht, der auch bei der FW-Fraktion im Meitinger Marktgemeinderat an der Spitze steht, neben zahlreichen Mitgliedern seiner Ortsgruppe auch die gesamte Kreisspitze seiner Partei im Augsburger Land willkommen heißen. Neben den Kreisvorsitzenden Claudia Schuster und Anton Rittel sowie deren Stellvertreterin Brigitte Nöth, waren auch Landtags-Zweitstimmenkandidatin Marina Jakob und Kreistags-Fraktionschefin Melanie Schappin an den Lech gekommen, die im Herbst in den schwäbischen Bezirkstag einziehen will. Der Meitinger Landtagsabgeordnete Fabian Mehring nutzte das Heimspiel bei seinem Heimatortsverband, um die Mitglieder auf den Landtagswahlkampf einzuschwören.

Nach den Rechenschaftsberichten wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Ebenso einstimmig fiel die Wahl von Franziska Mehring zur dritten Vorsitzenden aus, die damit auf die im Dezember verstorbene Gaby Hafner folgt. Den Bericht aus der örtlichen Kommunalpolitik übernahm Marktrat Franz Wengenmayr. Er spannte den Bogen von den Plänen zur Neugestaltung des Schlossmarkt-Areals über die Bemühungen Meitingens zur Energiewende bis zum Wertstoffhofkonzept des Landkreises.

Mehring sieht für die Freien Wähler in Meitingen eine "historische Chance"

Im Mittelpunkt Versammlung standen die Vorstellungen von Kandidatinnen und Kandidaten für die Land- und Bezirkstagswahlen. Dabei sagte Mehring , er sehe eine „historische Chance“, im Herbst erstmals in der FW-Geschichte in die Nähe des Direktmandates zu kommen. Umso ambitionierter stellte sich das Veranstaltungsprogramm für die nächsten Monate dar, das Vorsitzender Robert Hecht vorstellte. „Das wird ein heißer Herbst. Wir werden um jede Stimme kämpfen und wollen in Meitingen bei den Landtagswahlen die stärkste politische Kraft werden“, sagte Hecht.