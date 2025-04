Frühjahrsputz beim TSV Meitingen

Auch in diesem Jahr fand wieder die traditionelle Säuberungsaktion des TSV Meitingen an der Minigolf-Anlage in den Lechauen statt. 25 engagierte Mitglieder aus verschiedenen Abteilungen des Vereins rückten mit Rechen und Schubkarren an, um Laub und Äste vom Gelände zu entfernen. Dank des tatkräftigen Einsatzes kann die Minigolf-Saison wie geplant am 1. Mai starten. Auch die Pächterfamilie Wörle steht schon in den Startlöchern: Im angrenzenden kleinen Biergarten werden die Gäste mit kühlen Getränken, leckeren Brotzeiten und selbstgebackenen Kuchen verwöhnt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.