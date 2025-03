Die Wünsche der Meitinger Jugend

Meitingen hat zum wiederholten Male eine großangelegte Umfrage unter den Kindern und Jugendlichen der Marktgemeinde durchgeführt. Das Ziel war es, ein realistisches Stimmungsbild darüber zu erhalten, welche Wünsche die jungen Menschen an die Kommune und Angebote haben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde das Ergebnis vorgestellt. Es könnte Folgen haben: Ähnliche Befragungen in früheren Jahren hatten zur Konzeption und Weiterentwicklung des Meitinger Jugendzentrums geführt. Dieses Jahr hatten 235 Kinder und Jugendliche anonym und ohne Einfluss der Eltern den Fragebogen ausgefüllt – was bedeutet, dass sich immerhin jeder fünfte junge Mitbürger an dem Aufruf der Marktgemeinde beteiligt hatte. Hier die wichtigsten Ergebnisse:

