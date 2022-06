Fußgängerin bringt in Meitingen zwei Rennradfahrer zu Fall

Eine 38-Jährige quert in Meitingen mit ihren beiden Kindern die Hauptstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Trotz des Sturzes zweier Radler läuft sie einfach weiter.

Ohne auf den Verkehr zu achten, ist eine 38-Jährige mit ihren beiden Kindern am Sonntag in Meitingen über die Straße gelaufen. Zwei Rennradfahrer mussten deshalb so abrupt bremsen, dass sie stürzten.

Die Frau querte laut Polizei gegen 19 Uhr mit ihren Kindern die Hauptstraße, ohne nach links und rechts zu schauen. Zwei Rennradfahrer, die von links kamen, hätten sie um Haaresbreite erfasst. Dank einer Vollbremsung konnte der Zusammenstoß zwar vermieden werden, die Radler stürzten jedoch und verletzten sich leicht. Die 38-Jährige kümmerte dies überhaupt nicht und lief einfach weiter. Sie konnte aber wenig später von der Polizei ermittelt werden. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. (thia)