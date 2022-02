Geld die Krebsforschung: Bayern fördert Projekte im Kreis Augsburg

Der Freistaat Bayern fördert verschiedene Projekte. Drei davon haben viel mit dem nördlichen Landkreis Augsburg zu tun.

Ein Antragspaket im Gegenwert von 60 Millionen Euro haben die Fraktionen von CSU und Freien Wählern für die Haushaltsberatungen im Landtag geschnürt. Profitieren sollen davon auch zwei Projekte aus dem nördlichen Landkreis Augsburg. Das teilte der Meitinger Landtagsabgeordnete Fabian Mehring (FW) mit.

Bayern fördert Naturlehrpfad in Gablingen mit 50.000 Euro

So habe er eine Landesförderung in der Höhe von 50.000 Euro auf den Weg gebracht, mit der in Gablingen am Beispiel der dort beheimateten Uferschwalben mit einem Lehrpfad für den Artenschutz begeistert werden soll. Mehring: „Der Erfolg des Umwelt- und Artenschutzes hängt vor allem vom Bewusstsein der Menschen für die Besonderheiten der Natur in ihrer Heimat ab. Dazu solle der Lehrpfad einen Beitrag leisten.“

In Meitingen unterstützt der Freistaat ein Forschungsvorhaben des größten regionalen Arbeitgebers, der SGL mit 100.000 Euro. Konkret solle damit die seit Jahrzehnten in Meitingen beheimatete Expertise nun für Brennstoffzellen in modernen Fahrzeugen nutzbar gemacht werden“, so der FW-Parlamentarier abschließend.

Ein Bub starb an einem Gehirntumor: Geld für Krebsforschung

Einen tragischen Hintergrund schließlich hat eine dritte Förderung. Durch den viel zu frühen Tod eines Kindes in seinem Heimatdorf an einem seltenen Gehirntumor kam der Abgeordnete mit der onkologischen Spitzenforschung auf diesem Feld in Kontakt. Gemeinsam mit den Eltern des verstorbenen Buben unterstützt Mehring seither ein Forschungsprojekt an der LMU in München, das die Heilungschancen krebskranker Kinder erhöhen soll. Die hierbei federführende ,Stiftung Innovative Medizin‘ erhält auf Mehrings Antrag hin nun 200.000 Euro für ihre weitere Forschung. (AZ)

