Verzögerungen im Bahnverkehr: Strecke wird kurzzeitig gesperrt

Am Montagnachmittag kommt es zwischen Meitingen und Gablingen zu einer Sperrung im Bahnverkehr. Vermutlich waren spielende Kinder der Grund für den Alarm.

Spielende Kinder haben am Montagnachmittag für Verzögerungen im Bahnverkehr gesorgt. Nach Auskunft der Deutschen Bahn wurde aufgrund eines Polizeieinsatzes die Strecke zwischen Meitingen und Gablingen kurzzeitig gesperrt.

Sicherheitshalber wurden demnach die Züge an den jeweiligen Bahnhöfen angehalten und warteten dort die Dauer der Sperrung ab. Die Bahn informierte die Reisenden, dass mit Verzögerungen zu rechnen sei. Auch könne es kurzfristig zu Zugausfällen kommen. Auf Anfrage unserer Redaktion bei der zuständigen Einsatzzentrale der Bundespolizei in Nürnberg war die Sperrung jedoch gegen 18 Uhr wieder aufgehoben. Vor Ort trafen die Beamten niemanden mehr an. In Einzelfällen hat es nach Beendigung des Einsatzes laut Bahn noch einige Folgeverzögerungen gegeben. (thia)