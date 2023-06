Meitingen

Ganz ohne Gas? Kreisräte zeigen Wärmepumpe die kalte Schulter

An der Realschule Meitingen stößt der Einsatz einer Wärmepumpe an Grenzen.

Plus Die Sanierung des Sporttrakts der Realschule Meitingen soll mehr als sechs Millionen Euro kosten. Weshalb dort keine Wärmepumpe eingebaut wird.

Wärmepumpe oder Gas – diese Frage scheint die Bundespolitik entschieden zu haben. In der Praxis allerdings hat die Pumpe noch lange nicht immer gewonnen, wie sich jetzt am Beispiel des Landkreises Augsburg zeigt. Dessen Bauausschuss nämlich zeigte jüngst der Wärmepumpe die kalte Schulter.

Heizen ohne Gas? Nicht an der Realschule Meitingen

Anlass war die Sanierung des mehr als 50 Jahre alten Sporttrakts mit Schwimmhalle an der Meitinger Realschule. Im Zuge des auf 6,4 Millionen Euro veranschlagten Vorhabens, das ab 2025 über die Bühne gehen soll, wird eine zweite Einfeldhalle entstehen und natürlich eine neue Heizung eingebaut. Der Ausschuss entschied sich dabei mehrheitlich für ein kleines Blockheizkraftwerk, das mit Gas betrieben wird und neben Wärme auch Strom fürs Schulhaus liefert. Die 150.000-Euro-Investition soll sich in knapp fünf Jahren schon auszahlen, weil so pro Jahr Energiekosten von 30.000 Euro gespart werden.

