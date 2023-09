Gedenkveranstaltung der CSU zum Tag der Deutschen Einheit

Eduard Oswald war als Bundestagsabgeordneter Zeitzeuge der Wiedervereinigung. Er berichtet in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft verändert.

Der Vorsitzende des CSU-Bundeswahlkreises Augsburg-Land, Hansjörg Durz, organisiert anlässlich des Tages der deutschen Einhei eine Gedenkveranstaltung in Meitingen. Festredner der Traditionsveranstaltung ist in diesem Jahr der Zeitzeuge Eduard Oswald, der zur Zeit der Wiedervereinigung den Wahlkreis Augsburg-Land im Deutschen Bundestag vertrat. "Angesichts der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft müssen wir in diesem Jahr ganz besonders über das Verbindende sprechen", ist Durz überzeugt. Deshalb sei es wichtig, sich den Geist von 1989 und 1990 in Erinnerung zu rufen.

Um 10 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Wolfgang ein gemeinsamer Festgottesdienst statt. Im Anschluss, ab etwa 11 Uhr, würdigt im Meitinger Bürgersaal der Zeitzeuge Eduard Oswald das historische Ereignis. Um einen generationenübergreifenden Bogen zu spannen, wird der CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll mit dem Bundestagsvizepräsidenten a.D. zu dessen persönlichen und politischen Erlebnissen sowie zur Bedeutung dieses einmaligen Ereignisses deutscher Geschichte für das Hier und Heute in Dialog treten. Die Schlussworte zu der Gedenkveranstaltung spricht Landrat und Bezirkstagspräsident Martin Sailer. (AZ)