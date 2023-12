Meitingen

Gehäkelte Trostkumpels mit Herz für Sterbende und Schwerkranke

Plus Die Meitinger Strickeria hat 14 gehäkelte Figuren für die Sterbebegleitung an den Hospizdienst übergeben. Wie die Idee nach Meitingen kam.

Es ist eine kleine Häkelfigur, die Sterbende auf ihrem letzten Weg begleiten soll. Ein Willkommensgruß, der in eine Hand passt. Die Beinchen hängen am Körper, die Ärmchen umschlingen ein Herz. Bei Hospizbegleiterin Annemarie Probst ruft das eine Assoziation zur „Herzensangelegenheit“ hervor, wie sie ihr Ehrenamt bezeichnet. Ein Gesicht hat das kleine Püppchen nicht und über den Namen entpuppt sich ein reges Gespräch unter den Vertreterinnen des Hospizdienstes Meitingen Augsburg Land-Nord, Anita Witzenberger, Ulrike Müller, Annemarie Probst und Mandy Regis-Lebender und Johanna Göker von der Meitinger Strickeria, die immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte am Fiakerpark zusammenkommt, um für den guten Zweck zu stricken und zu häkeln.

Gefertigt wurden die Häkelpüppchen unter dem Namen „Kummerkumpels“. So werden die Püppchen bezeichnet, die ursprünglich in Berlin entstanden sind. Ein Blick in den Tagesspiegel des Berliner Stadtteils Reinickendorf verrät: Im Caritas Hospiz Katharinenhaus Reinickendorf kamen die etwa acht Zentimeter großen Püppchen erstmals zum Einsatz. Dort erwarten sie jeden neuen Gast und grüßen vom Kopfkissen aus. Sie beruhigen, spenden Trost, können zur Aromatherapie eingesetzt werden und lassen sich fühlen und knautschen, heißt es in dem Bericht. Eben diesen Artikel hat der Sohn von Hildegard Hein, einer der strickbegeisterten Frauen aus der Strickeria, seiner Mutter geschickt. Der Vorschlag kam an, Hildegard Hein fertigte den ersten Prototypen der Kummerkumpels, „Häkelspezialistin“ Johanna Göker ließ weitere 14 Kummerkumpels entstehen, die sie nun den Vertreterinnen des Hospizdienstes Meitingen übergeben hat.

