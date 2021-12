Geisterfahrer am Heiligen Abend auf der B2 bei Meitingen unterwegs

Das hätte schlimm ausgehen können: Ein 88-Jähriger ist am Heiligen Abend mit seinem Wagen in der falschen Richtung auf die B2 aufgefahren.

Ein Geisterfahrer war am Heiligen Abend auf der B2 bei Meitingen unterwegs. Durch das schnelle Eingreifen anderer konnte ein Unfall verhindert werden.

Wie die Polizei Gersthofen mitteilt, war ein 88-jähriger Autofahrer am Freitag gegen 17.10 Uhr bei Meitingen vom Gewerbegebiet VIA-Claudia kommend falsch auf die B2 in Richtung Donauwörth aufgefahren. Zufällig vorbeikommende Mitarbeiter im Fahrzeug eines Rettungsdienstes bemerkten den Falschfahrer an der Ausfädelungspur und reagierten schnell. Sie sicherten bis zum Eintreffen der Polizei ab.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Falls Personen vom Falschfahrer gefährdet wurden, werden sie gebeten sich mit der Polizei Gersthofen, Telefon 0821/323-1810, in Verbindung zu setzen. (kar)

