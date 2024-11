Geldautomatensprengung: Wohin zum Geld abheben?

Die Rollladen sind heruntergelassen, die kaputte Tür durch ein Provisorium ersetzt, die Glasscherben lehnen an der Hausfassade. Auch einen Tag nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Hauptstraße in Meitingen sind die Spuren der Explosion sichtbar. In dem Vorraum des Wohn- und Geschäftshauses hatte sich die Commerzbank eingemietet und dort einen Automaten und einen Kontoauszugsdrucker platziert. Er war weit und breit der einzige der sogenannten Cash Group.

Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss mehrerer privater Kreditinstitute, der es den Kundinnen und Kunden ermöglicht, an Geldautomaten der Partnerbanken kostenfrei Geld abzuheben. Das heißt, von der Sprengung betroffen ist auch, wer ein Konto bei der Postbank, der Deutschen Bank oder der Hypovereinsbank hat. Deren Filialnetz ist in der Region - auch was SB-Stellen und Geldautomaten angeht - allerdings deutlich dünner als etwa der Sparkasse und Raiffeisenbank.

Der Geldautomat in der Hauptstraße wurde bei der Sprengung massiv geschädigt. Foto: Marcus Merk

Die von Meitingen aus nächstgelegene Möglichkeit, kostenfrei Geld an einem Automaten abzuheben, ist in Gersthofen am Geldautomat der Postbank in der Otto-Hahn-Straße. Die nächste Commerzbank-Filiale ist in Augsburg. In Richtung Norden gibt es an der Total-Tankstelle in der Augsburger Straße in Donauwörth eine SB-Filiale. Eine genaue Auflistung von Filialen, SB-Stellen und Automaten gibt es auf der Internetseite der Commerzbank.

Ob der Geldautomat zurückkommen wird, ist noch unklar

Außerdem bieten viele Shell-Tankstellen einen kostenfreien Abhebe-Service für Commerzbankkunden. So kann etwa auch bei den Tankstellen am Kobelweg oder der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Augsburg sowie im Neuhofweg in Rain Geld abgehoben werden. Auch bei vielen Supermärkten kann man bei einem Einkauf inzwischen Geld abheben, egal bei welchem Kreditinstitut.

Theoretisch können die Kundinnen und Kunden auch an einem der Automaten der VR-Bank Handels- und Gewerbebank in der Römerstraße und der Sparkasse Schwaben Bodensee in der Schloßstraße in Meitingen Geld abheben. Das ist allerdings mit Kosten verbunden, die je nach Kreditinstitut variieren können. Nach Auskunft der beiden Banken liegen sie im Bereich von rund vier Euro pro Abhebung.

Ob der Geldautomat der Commerzbank in der Hauptstraße in Meitingen zurückkehren wird, ist noch unklar. Eine Sprecherin der Commerzbank, deren Hauptsitz in Frankfurt liegt, erklärt auf Nachfrage: „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine Information geben, was den Weiterbetrieb der Selbstbedienungszone anbetrifft.“ Dass ein Automat nach seiner Sprengung nicht wieder in Betrieb genommen wird, passiert immer mal wieder, etwa im Dasinger Ortsteil Lindl. Dort wurde 2022 ein Geldautomat der Stadtsparkasse Augsburg gesprengt - und anschließend „nach der Analyse der Sprengung und einer erneuten Risikobewertung des Standorts“, so eine Pressesprecherin, nicht erneut dort installiert.