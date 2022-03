Meitingen

vor 16 Min.

Gemüsestand am Meitinger Wochenmarkt ist gerettet

Plus Nachbarn übernehmen in Meitingen einen von zwei Gemüseständen in letzter Minute. Der neue Chef verspricht: „Das Sortiment bleibt, nur das Personal wechselt“.

Von Steffi Brand

Für ziemlich genau eine Woche bangten die Besucher und Besucherinnen des Meitinger Wochenmarkts, der regelmäßig am Freitagvormittag an der Schloßstraße stattfindet, um einen von zwei Gemüseständen. Am Gemüsestand gegenüber dem Infoturm, an dem die Mitarbeiterinnen der Karl Mühlfenzl & Angela Pupeter GbR Obst, Salat und Gemüse verkauften, prangte das Schild, das von der Aufgabe kündete. Nur noch einmal, nämlich am vergangenen Freitag, sollte der Gemüsestand noch stehen. Doch genau an diesem Tag dann die gute Nachricht: Der Gemüsestand wird übernommen – und zwar vom Nachbarn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .